Дмитрий Губерниев: "Российский биатлон в действии. Кайшева заменит Миронову на чемпионате Европы"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме сообщил об изменениях в составе женской сборной России на чемпионат Европы. Специалист отметил, что для него остается загадкой решение руководства СБР заменить Светлану Миронову на Ульяну Кайшеву.

– Ребята, российский биатлон в действии! Светлану Миронову отправляют с чемпионата Европы домой! Это раз. Ее заменит на чемпионате Ульяна Кайшева! Это два. Я понимаю, что Кайшевой нужны, быть может, старты до Олимпиады, но Миронова тут причем? Это вредительство или неведомый план? Ждем объяснений от руководства СБР, Барнашова и Касперовича! Друзья, это перебор! Сборная – это команда большой страны, а не узкого круга лиц, которые страшно далеки от народа! - написал Губерниев.