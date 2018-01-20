Дмитрий Губерниев: "Российский биатлон в действии. Кайшева заменит Миронову на чемпионате Европы"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме сообщил об изменениях в составе женской сборной России на чемпионат Европы. Специалист отметил, что для него остается загадкой решение руководства СБР заменить Светлану Миронову на Ульяну Кайшеву.
– Ребята, российский биатлон в действии! Светлану Миронову отправляют с чемпионата Европы домой! Это раз. Ее заменит на чемпионате Ульяна Кайшева! Это два. Я понимаю, что Кайшевой нужны, быть может, старты до Олимпиады, но Миронова тут причем? Это вредительство или неведомый план? Ждем объяснений от руководства СБР, Барнашова и Касперовича! Друзья, это перебор! Сборная – это команда большой страны, а не узкого круга лиц, которые страшно далеки от народа! - написал Губерниев.
maksimalist
Rutina прав. Тюменский обком понимает, что от Мироновой на ЧЕ ловить нечего, и она может облажаться по полной. Сливко Кайшевой не соперница как стартер в эстафете. Поэтому задача тюменцу Но-ри-цы-ну сплавить Кайшеву всеми возможными способами на ЧЕ и включить вместо нее отдохнувшую Миронову. Напомню (для неосведомленных), что Но-ри-цын - правая рука Каспера, которые в упор не замечали Кайшеву несколько лет и сплавляли ее по схеме (Оберхоф) - Рупольдинг - Антерсельва, а теперь вдруг этот "Троян" тренирует ее. От таких тренировок в Италии (всего третий день на среднегорье) никто не выдержит и ее вырубило, поскольку как раз наступил пик акклиматизации. ГЛУПОСТЬ ЭТО ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬСТВО?! После этого самочувствие продолжит ухудшаться, то есть на ЧЕ Кайшева может быть в худшей форме. Ее сливают технично!!!
18:07
ivradm
Допрыгается СБР, заберет ее к себе батька и получим вторую Домрачеву, если наши "специялисты" не захотели ей стрельбу наладить.
15:58
индеец_Джо
"но вы- то чего скажете?".....Don Miguel, йа уже всё сказал. Принципиальной разницы нет. А вот умышленно коверкать фамилию биатлонистки...некомильфо. Тем более, умеющему жать пимпы.
15:58
slovogospoda
Don Miguel Внегласный, Миронова на IBU провела действительно только 2 гонки, одна нулевая. Но на КМ провела 5, четыре нулевых./...И та одна которая с заходом в 10-ку...Это у нас так теперь оценивается нулевой уровень биатлониста :)) И это при том что 1) Она первая кто зашла в десятку по этому сезону 2) по настоящий момент этот результат был перекрыт всего дважды 7-е место Акимовой и совсем недавно 6-е место Юрловой :)))
15:00
Don Miguel
Внегласный, Миронова на IBU провела действительно только 2 гонки, одна нулевая. Но на КМ провела 5, четыре нулевых. Я не против Мироновой, и то, что Кайшеву не отправят на Европу - я за, она нужна на ОИ. Она сейчас намного сильнее, чем год назад, дайте ей время и место. У Мироновой и Слепко что-то временами получалось, но хуже. Давать шансы "молодняку" (а они втроем в 4-х месяцах разместились, все первой половине 1994) - это - взгляд в будущее. Но всем сразу нельзя, квота уменьшенная, а эстафеты в Кубок наций дают больше всего очков. Там рисковать, выставляя "только молодежь" не пройдет, залетим на 4 участницы
14:40
Алексей Д.
Ждём комментариев от знатоков всех перипетий тюменской номенклатуры. Миронову отправили домой. У "тюменского обкома" отпуск? Ребят, что произошло? Поведайте, где же вы?
12:55
slovogospoda
Миронова практически одна из самых скоростных наших. Если бы не регулярные промахи всяко была бы второй или третьей нашей на IBU.. Как я уже говорил пары средних результатов на кубке мира одних кандидатов вполне достаточно для приема в сборную...Пары провалов у других вполне достаточно чтобы не принять..Здесь все вполне предсказуемо..
12:44
vtnsk
Don Miguel, а причем здесь "зачеты" кубков? На кубке IBU Миронова в этом сезоне практически не выступала (от этого и очков так мало). И что, на Европу в составе сборной России других "лузеров" не нашлось? Может быть сразу надо было выставить Миронову на трансфер для команд других стран? Возьмите то, что нам уже не нужно...
12:21
Don Miguel
Жмем пимпочку сверху, "Зачет Кубка IBU". Кайшева - первая, Виролайнен 19-я, Миронова - 85-я, последняя из наших. Жмем другую пимпочку, " Зачет Кубка мира". Виролайнен - 51-я, Мироннова - 57-я. И по каким таким "спортивным" принципам надо выгнать Виролайнен, не поставить на Европу Кайшеву, и оставить Миронову? Понятно, что Губа еще тот "оналитек", но вы- то чего скажете?
11:56
pv101
Ветер биатлона ГОНИТ! )))
11:17
индеец_Джо
А в чём принципиальная разница между Мироновой, Кайшевой, Виролайнен? Rsult'a нет ни у кого. Соответственно, сильнее та, у которой больше...ммм...административный ресурс.
10:56
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Быдлатлон это все.
10:24
hashimbus
когда же тебя уже кто-нибудь заменит ?
10:07
Rutina
А что касается инфы,то Кайшева будет набираться опыта и уверенности на ЧЕ,поего результатам и решат,брать ли ее на ОИ.Ну а Мироновой дали время отдохнуть,и,скорее всего,ее возьмут на ОИ.Все нормально,все путем.И чего этот клоун заорал,чего хочет-то?Чтобы все забыли о его дурацком предсказании,что аши всех порвут в Италии?Так не забудут,и припомнят!СЭ повелся...ну,чего ждать от желтой прессы.
08:46
Rutina
А вы знаете,что инстаграм этого паяца ведет не он,а специально нанятый для этого человечик?
08:40