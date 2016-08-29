Дело Абрамовой рассмотрят в сентябре

Новое разбирательство по делу украинской биатлонистки Ольги Абрамовой, состоится в сентябре. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак. Напомним, в организме спортсменки был обнаружен запрещенный с 1 января мельдоний. Абрамова, а также еще один украинский биатлонист Артем Тищенко были отстранены в феврале.

- Мы вместе с нашим украинским антидопинговым центром провели большую работу с ВАДА, предоставляли всю необходимую информацию, - цитирует Брынзак официальный сайт Федерации биатлона Украины. - Результатом чего стал ответ Всемирного антидопингового агентства о том, что после исследований и анализа нашей информации они допускают, что следы мельдония в организме Ольги действительно могли находиться на протяжении длительного периода времени. Вместе с тем окончательное решение принимает не WADA, а медицинская комиссия IBU. Поэтому этот ответ мы направили в адрес медицинской комиссии. И получили ответ, что наши дополнительные пояснения приняты во внимание, и в сентябре состоится новое разбирательство по делу Оли. Тогда мы и надеемся получить окончательное решение по ее делу.