Дарья Виролайнен: "В эстафете бежалось легче, трасса была жесткая"

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен после эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе отметила, что перед работой на своем этапе не думала об отставании. Она также добавила, что сегодня бежалось легче.

Напомним, что россиянки в эстафете стали четвертыми.

– Настраивалась на работу перед своим этапом, не думала об отставании, – приводит официальный сайт СБР слова Виролайнен. – Я довольна результатом. Была бы счастлива, если б смогла чисто отработать стоя. На лежке я не сомневаюсь в себе. Был небольшой туман. Видны были только очертания.

Проблема была на стойке с предпоследним выстрелом. Возможно, с дыханием не справилась, хотя работала в своем ритме – все было нормально.

Сегодня бежалось легче, трасса была жесткая. Настоящая рождественская зима. Хочу всех поздравить с Рождеством!