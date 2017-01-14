Дарья Домрачева: "Сохраняю запас, чтобы улучшать результаты"

Белоруска Дарья Домрачева назвала хорошим свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Трехкратная олимпийская чемпионка заняла 13-е место с одним промахом. Недавно она вернулась в спорт после рождения ребенка.

- Я сохраняю некоторый запас для того, чтобы можно было улучшать результаты дальше, - цитирует "Биатлон online" Домрачеву. - Конечно хотелось бы закрывать все мишени, но скажу, что 9 мишеней из 10 – это очень хороший результат. Возможно, перед последним выстрелом, которым и допустила промах, поторопилась убегать на трассу. В каждой гонке для меня стоит задача – как можно лучше выполнять свою задачу.