Бьорн Ферри: "Россия должна быть наказана за допинг, 31 биатлонист на подозрении – это система"

Бывший биатлонист Бьерн Ферри считает, что сборную России нужно наказать за подозрения в употреблении допинга, так как это уже не первый подобный случай. Швед уверен, в стране образовалась система по использованию запрещенных препаратов, и сами спортсмены несут за это ответственность.
– Если в списке находится 31 российский биатлонист – то это уже не совпадение, – цитирует Expressen Ферри. – Это даже больше, чем вся наша команда. Это уже система. Очень неприятно, что биатлон оказался вовлечен в допинговый скандал. Если вспомните, такое было в 2009 году и пять русских были дисквалифицированы. Теперь я понимаю, что с того времени ничего не изменилось, система продолжала существовать. Страна должна быть наказана, так или иначе.
Знали ли они, что принимали допинг? Они стали частью системы, хотя очевидно, что каждый спортсмен несет ответственность за себя.
kiks
Классный подарок Макларен Прохорову сделал. А как Прохоров с допингом боролся! Да и Пихлеру придется объяснить почему он только русским допинг давал.
22:22
Nik1981
Поясните пожплуйста,кто а курсе... Етот Макларен токо про российских доклады делает?
22:06
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ферри я тобой посуду мыл в 90-е)))
20:51
BeeBop
muzsolini...Да наплевать, я тут смотрел, как Серега Устюгов делал ВЕСЬ скандинавский мир в лыжном спринте...к-стати всегда болел за Петухова....Не удевлюсь, если Сережке чег-нибудь приплюсуют..Фуркада необходимо проверить...
20:42
mobile_actor
909, значит в допинг-систему вовлечены даже те, кто еще не выступает на международных соревнованих: молодые, растущие.
20:37
BeeBop
31 спортсмен...Фамилии назовите...у нас в мужском биатлоне ребят 5-6 конкурентных, в женском биатлоне вообще нет никого...откуда 31 спортсмен???
20:35
muzsolini
Напомнил о себе. Пшёл обратно откуда вылез подонок!
20:30
Catarzina
ферри так и не запомнился в отличии от колоритного дядки бергмана за которого я всегда болел
20:22
909
Да у нас столько биатлонистов не выступает по всем соревнованиям!!!
20:13
Никто62
Бьерн иди в попу!
20:07
shpasic
- надо наказать Швецию за Брейвика! - так он же норвежец... - да какая разница!
19:56
Крым наш!
Где доказательства даун европейский?
19:51