Бьорн Ферри: "Россия должна быть наказана за допинг, 31 биатлонист на подозрении – это система"

Бывший биатлонист Бьерн Ферри считает, что сборную России нужно наказать за подозрения в употреблении допинга, так как это уже не первый подобный случай. Швед уверен, в стране образовалась система по использованию запрещенных препаратов, и сами спортсмены несут за это ответственность.

– Если в списке находится 31 российский биатлонист – то это уже не совпадение, – цитирует Expressen Ферри. – Это даже больше, чем вся наша команда. Это уже система. Очень неприятно, что биатлон оказался вовлечен в допинговый скандал. Если вспомните, такое было в 2009 году и пять русских были дисквалифицированы. Теперь я понимаю, что с того времени ничего не изменилось, система продолжала существовать. Страна должна быть наказана, так или иначе.

Знали ли они, что принимали допинг? Они стали частью системы, хотя очевидно, что каждый спортсмен несет ответственность за себя.