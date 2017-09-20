Антон Шипулин: "Не смог порадовать на чемпионате мира - буду стараться на чемпионате России"

Российский биатлонист Антон Шипулин призвал болельщиков посетить чемпионат России по летнему биатлону, который пройдет в Чайковском. Он пообещал одержать победу.

– Второй раз за месяц по маршруту Екатеринбург – Чайковский, – написал в своем Инстаграме Шипулин. – 21 – 24 сентября там летний чемпионат России! Приходите поболеть! На чемпионате мира в августе не вышло порадовать вас личной победой, буду стараться исправиться на России! Надеюсь, народу на трибунах и на трассе будет не меньше!