Антон Бабиков стал 16-м в забеге на лыжный трамплин

В Чайковском состоялись традиционные соревнования, участники которых бегут 400 м вверх по трамплину для прыжков на лыжах.

В этом необычном забеге принял участие чемпион мира 2017 года в эстафете, участник Олимпийских игр в Пхенчхане Антон Бабиков. В предварительном забеге он показал высокий результат, позволивший ему пробиться в финал.

В финале Бабиков финишировал 16-м. Всего в соревнованиях приняло участие более 600 человек. У мужчин победу одержал Андрей Шкляев, у женщин – Екатерина Митяева. (Андрей ШИТИХИН)