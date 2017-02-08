Анатолий Хованцев: "У Фуркада есть конкуренты перед чемпионатом мира"

Бывший тренер сборной России Анатолий Хованцев в интервью "СЭ" отметил, что на пердстоящем чемпионате мира в Хохфильцене Мартен Фуркад может получить достойных конкурентов. Также специалист считает, что и Лаура Дальмайер может пропустить соперниц вперед.

– Фуркад и Дальмайер в этом сезоне выдали серию побед на Кубке мира, ни в одной гонке не выпав из десятки сильнейших. Они – абсолютные фавориты чемпионата мира?

– Фуркад показывает стабильные результаты. А претендентов на победу больше – это и Свендсен, и Шипулин, и Бе. Есть по одному фавориту и в Австрии, и в Италии. Все зависит от финальной подготовки. Чем больше спортсменов из разных стран выйдут на старт в идеальном состоянии, тем больше проблем будет у Фуркада. А мы знаем, что он ошибается, мы это видели. У Дальмайер конкурентов меньше. Но мы не сказали про Мякяряйнен – она сильнее Дальмайер на лыжне. Есть Коукалова, железная леди, которая стреляет очень стабильно. Не надо забывать и про Домрачеву. У нее заложена хорошая базовая подготовка, и перерыв до старта позволит ей сделать скачок вперед.

– То есть от Домрачевой надо ждать сюрпризов?

– Конечно! Также есть шансы и у итальянки Вирер, которая очень быстро и хорошо стреляет. Есть еще Дорен-Абер... Список, конечно, не такой длинный, как у мужчин, но тем не менее. Мы не знаем, в каком состоянии украинки Пидгрушная и Семеренко – это тоже сильные претенденты. Результаты будут зависеть от погодных условий. Когда поднимается сильный ветер, у лидеров возникают проблемы, в такой ситуации даже люди, так скажем, "за десяткой" могут стать лидерами и даже выиграть. (Елена СОБОЛЬ)