Алексей Волков: "Теперь и моя фотография будет висеть на стадионе в Гельзенкирхене"

Россиянин Алексей Волков после Рождественской гонки отметил, что хотел финишировать с российским флагом, но его ему никто не поднес. Напомним, что Волков и Екатерина Юрлова-Перхт стали победителями как масс-старта, так и гонки преследования.

– Ожидал флага на финише, думал, может, донесут, но... (улыбается) Вижу здесь фотографии победителей, есть Устюгов, Шипулин, а теперь буду и я, а Катя будет во второй раз, – сказал во флеш-интервью Волков. – Здесь была только стрельба, гонка... Здесь лучше потерять 10 секунд на стрельбе, чем уйти на штрафной круг. Я стрелял, а шел процентов на 80 от своих возможностей. При стрельбе никак не рисковал, шел равномерно и спокойно. За Катю не переживал, а за себя... Ошибка не была бы плачевной.

Рождественская гонка. LIVE!