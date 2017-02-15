Александр Тихонов: "Женской сборной России нужно хирургическое вмешательство"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что женской сборной России нужно хирургическое вмешательство. В индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене лучшая из россиянок – Ольга Подчуфарова – стала 26-й. Ирина старых показала 42-й результат, Татьяна Акимова заняла 51-е место, Светлана Слепцова стала 71-й.

– Меня многие ругают и говорят, что я все замыкаю на себя, – приводит "Р-Спорт" слова Тихонова. – Нет полководца Александра Суворова в команде, нет единоначалия – ни хрена не будет! Мы убеждаемся в этом который год. Говорил три года назад, что надо набрать трех или четырех девочек в возрасте 19 - 20 лет. Я говорил, что эти будут занимать 30-е места, что молодежь будет занимать те же места, но у молодежи есть перспектива роста! А сейчас мы имеем возрастную команду, и тренерский коллектив меня категорически не устраивает. Ходим по граблям, лбы уже синие. Надо предпринимать хирургическое вмешательство, ничего другого.