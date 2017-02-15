21:02 | БИАТЛОН

Александр Тихонов: "Женской сборной России нужно хирургическое вмешательство"

0
0
0
0
2

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что женской сборной России нужно хирургическое вмешательство. В индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене лучшая из россиянок – Ольга Подчуфарова – стала 26-й. Ирина старых показала 42-й результат, Татьяна Акимова заняла 51-е место, Светлана Слепцова стала 71-й.

– Меня многие ругают и говорят, что я все замыкаю на себя, – приводит "Р-Спорт" слова Тихонова. – Нет полководца Александра Суворова в команде, нет единоначалия – ни хрена не будет! Мы убеждаемся в этом который год. Говорил три года назад, что надо набрать трех или четырех девочек в возрасте 19 - 20 лет. Я говорил, что эти будут занимать 30-е места, что молодежь будет занимать те же места, но у молодежи есть перспектива роста! А сейчас мы имеем возрастную команду, и тренерский коллектив меня категорически не устраивает. Ходим по граблям, лбы уже синие. Надо предпринимать хирургическое вмешательство, ничего другого.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20170215/1116384940.html

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Влад2017

Все правильно сказал впервые за много лет. давно нужно старперов из спорта гнать. Одних в ЦСКА чудо защитников давно на пенсию гнать.

21:21

maximalist

Не женской сборной, а тренерскому штабу. Рыба гниет с головы. Со времен Пихлера только и пишем об этом уже более трех лет. Кто вообще главврач в этом заведении и кто министр зравоохранения?

21:16

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ