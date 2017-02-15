Александр Тихонов: "Женской сборной России нужно хирургическое вмешательство"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что женской сборной России нужно хирургическое вмешательство. В индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене лучшая из россиянок – Ольга Подчуфарова – стала 26-й. Ирина старых показала 42-й результат, Татьяна Акимова заняла 51-е место, Светлана Слепцова стала 71-й.
– Меня многие ругают и говорят, что я все замыкаю на себя, – приводит "Р-Спорт" слова Тихонова. – Нет полководца Александра Суворова в команде, нет единоначалия – ни хрена не будет! Мы убеждаемся в этом который год. Говорил три года назад, что надо набрать трех или четырех девочек в возрасте 19 - 20 лет. Я говорил, что эти будут занимать 30-е места, что молодежь будет занимать те же места, но у молодежи есть перспектива роста! А сейчас мы имеем возрастную команду, и тренерский коллектив меня категорически не устраивает. Ходим по граблям, лбы уже синие. Надо предпринимать хирургическое вмешательство, ничего другого.
Влад2017
Все правильно сказал впервые за много лет. давно нужно старперов из спорта гнать. Одних в ЦСКА чудо защитников давно на пенсию гнать.
21:21
maximalist
Не женской сборной, а тренерскому штабу. Рыба гниет с головы. Со времен Пихлера только и пишем об этом уже более трех лет. Кто вообще главврач в этом заведении и кто министр зравоохранения?
21:16