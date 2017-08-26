Александр Тихонов: "Слепцова сделала правильно, завершив карьеру"

Член правления Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что Светлана Слепцова правильно поступила, решив завершить карьеру. Для 31-летней спортсменки чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском станет последним турниром.

– Я считаю, что она сделала правильно, завершив карьеру, – цитирует ТАСС Тихонова. – Когда ты не являешься лидером, становится сложно, учитывая операции и все остальное. Результаты говорят сами за себя, Света свое дело сделала, она достойна уважения во всех отношениях.

Сейчас ей надо подумать над будущим, и я думаю, что руководство Союза биатлонистов России сделает все возможное, чтобы у нее было достойное продолжение спортивной жизни.