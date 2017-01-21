Александр Кравцов: "Об отстранении сборной России речи не идет"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) не нашел оснований для отстранения сборной России по биатлону от соревнований.

"Все нормально, об отстранении сборной России по биатлону речи не идет, команда будет выступать дальше", – сказал Кравцов в интервью ТАСС.