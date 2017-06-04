Вячеслав Красильников: "Спасибо болельщикам, что не побоялись холода"

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин заняли второе место в финале московского этапа Мирового тура, проиграв американцам Николасу Лусене и Филипу Дальхауссеру – 1:2 (17:21, 24:22, 16:18).

– Получалось многое, и в то де время некоторые элементы не удались, – рассказал Вячеслав Красильников. – Соперники подавали агрессивнее, чем мы. У нас весь турнир была хорошая подача, много эйсов, но сейчас все-таки на этой игре... Может, фонари, может, настрой, не знаю, но подача не полетела. Мы начали целенаправленно подавать в одного игрока, тоже выбивали, но они нас держали в большем давлении.

В целом турниром довольны, считаю, что болельщиков дома мы порадовали. Спасибо им огромное, что приехали и не побоялись холода, всем завтра на работу, а они были с нами до последнего. С Ляминым нам еще надо сыгрываться. Но в целом Никита молодец, хороший уровень игры держит. Мне приятно с ним тренироваться и играть. Думаю, что будем дальше работать и будет у нас все хорошо. Перспектива есть. (Елена СОБОЛЬ)