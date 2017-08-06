Вячеслав Красильников: "Главная цель - Олимпийские игры"

Бронзовый призер чемпионата мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников, завоевавший награду в паре с Никитой Ляминым, отметил, что теперь нацелен на медаль Олимпиады-2020. Красильников и Лямин в матче за третье место обыграли голландцев Мартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорста, встреча, проходившая в Вене, завершилась со счетом 21:17, 21:17.

– Жаль, что не удалось сыграть в финале и стать чемпионами мира, но стать бронзовым призером – тоже победа, – цитирует ТАСС Красильникова. – У меня есть серебро с чемпионата Европы, теперь – бронза с чемпионата мира, будем улучшать результаты, поскольку главная цель – Олимпийские игры, хотя чемпионат мира ничуть не хуже.

Очень тяжело было выйти на матч после такого обидного поражения от хозяев в полуфинале, но мы справились, за что спасибо нашему тренерскому штабу. Мы тактически проиграли в полуфинале, но ничего, в следующий раз решим этот вопрос. Нервничали не особо. Было давление, но единственный минус – трибуны перекрикивали, когда мы пытались менять комбинацию по ходу розыгрыша. Это сбивало, поскольку возникало недопонимание.