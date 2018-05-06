Бахнарь и Маськив вышли в финал этапа Мирового тура

Россияне Петр Бахнарь и Тарас Маськив в полуфинале этапа Мирового тура по пляжному волейболу обыграли братьев Хавьера и Алехандро Уэрте из Испании со счетом 2-1. Встреча прошла в Маниле. В финале Бахнарь и Маськив сыграют с немцами Максом-Йонасом Карпой и Миланом Зиверсом.

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Мастикова в полуфинальном матче в Камбодже уступили японкам Саяке Мидзоэ и Судзуке Хасимото со счетом 1-2. В матче за бронзовые медали они встретятся с новозеландками Джулией Тилли и Элис Бэйн.