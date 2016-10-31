Сергей Анохин: "Сборная России должна закончить плохой сезон на мажорной ноте"

Председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин выразил надежду, что Россия успешно выступит на Межконтинентальном кубке в Дубае. Турнир пройдет с 1 по 5 ноября, соперниками России по группе станут Египет, Иран и США. В этом году Россия не смогла пробиться в финальную стадию ЧМ-2017.

- Неудачу в отборе на чемпионат мира, конечно, не забыли, - цитирует "Р-Спорт" Анохина. - Я считаю, что этот сезон был одним из самых плохих, и нам этот сезон надо закончить на мажорной ноте. Единственный вариант – выиграть Межконтинентальный кубок. Даже второе место нас не устроит. Задачей является только победа, чтобы хоть как-то перед болельщиками оправдаться за непопадание на чемпионат мира.