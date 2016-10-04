19:48 | ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Россия оказалась в группе с США, Египтом и Ираном на Межконтинентальном кубке

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Сборная России узнала соперников по группе на Межконтинентальном кубке-2016. Как сообщает официальный сайт РФС, россияне на групповом этапе встретятся со сборными США, Египта и Ирана. В другой группе оказались ОАЭ, Таити, Бразилия и Польша.

Матчи турнира пройдут с 1 по 5 ноября в ОАЭ. По итогам группового турнира по две лучшие команды из каждого квартета продолжат борьбу за победу, а остальные разыграют 5-8 места.

Напомним, что Россия является действующим обладателем трофея.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/85112.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Evgenyi3063

так то можно еще пару путевок на ЧМ разыграть

20:04

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