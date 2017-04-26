Пляжный футбольный клуб "Локомотив" предварительно договорился с Сычевым об участии в чемпионате России

Играющий тренер пляжного "Локомотива" Игорь Леонов сообщил, что клуб предварительно договорился с Дмитрием Сычевым об участии в чемпионате России в составе железнодорожников. В конце февраля 33-летний футболист тренировался в составе.

– У нас идет планомерная и запланированная подготовка. Сейчас у нас квалификация на Кубок европейских чемпионов, а потом уже национальное первенство, – приводит "Р-Спорт" слова Леонова. – Что касается Дмитрия Сычева, то он тренируется с нами, прогрессирует. Но вряд ли попадет в заявку на Кубок европейских чемпионов, если не случится какого-то форс-мажора. На этот турнир заявка очень ограничена – 10 полевых. А вот на чемпионат России у нас есть предварительная договоренность, мы обговорили все условия. Я рассчитываю и надеюсь, что Дмитрий поможет нам в предстоящем сезоне.