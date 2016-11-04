Михаил Лихачев: "Глупо при 0:7 искать оправдания"

Старший тренер сборной России Михаил Лихачев отметил, что ситуацию с крупным поражением команды в полуфинальном матче Межконтинентального кубка от сборной Бразилии (0:7) драматизировать не стоит. По словам специалиста, в настоящий момент происходит переформатирование игры команды.

– В этом году мы из 25 матчей в игровое время проиграли лишь три, – приводит "Р-Спорт" слова Лихачева. – Поэтому не стал бы драматизировать ситуацию. Идет переформатирование игры команды, смена поколений в сборной. Это не может пройти безболезненно. С руководителями РФС общаемся, все очень огорчены результатом, но все понимают, что качество игры в первых двух периодах было высоким.

Цифры, конечно, неприятные, но первые два периода не предвещали этого. В третьем же стало совсем тяжело. Понятно, что глупо при 0:7 искать оправдания, но, повторюсь, лишь третий период вызывает разочарование. До него футболисты выполняли установку, играли хорошо, моментов было примерно поровну.

Отметим, что в сентябре сборная России под руководством Лихачева впервые с 2006 года не сумела отобраться на чемпионат мира-2017. Турнир пройдет на Багамах с 27 апреля по 7 мая.