Марина Федорова стала лучшим игроком года в пляжном футболе среди женщин

Нападающая сборной России Марина Федорова стала лучшим игроком в пляжном футболе среди женщин в 2018 году. Церемония награждения прошла в Дубае.

– Россиянка Марина Федорова стала обладательницей награды лучшему игроку 2018 года в пляжном футболе среди женщин, – написал официальный Твиттер Российского футбольного союза. – Церемония вручения наград прошла в Дубае. В составе сборной России Марина одержала победу на первом в истории Кубке Европы. Поздравляем Марину Федорову с наградой!

Россиянка Марина Федорова стала обладательницей награды лучшему игроку 2018 года в пляжном футболе среди женщин. Церемония вручения наград прошла в Дубае.

В составе сборной России Марина одержала победу на первом в истории Кубке Европы.

Поздравляем Марину Федорову с наградой!🏆 pic.twitter.com/hDcVHwlZxm – Сборная России (@TeamRussia) 11 ноября 2018 г.

Федорова в составе женской сборной России летом стала обладателем кубка Европы. В финале девушки победили Испанию (2:0), а Федорова забила один из мячей.