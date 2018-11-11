14:59 | Пляжный футбол

Марина Федорова стала лучшим игроком года в пляжном футболе среди женщин

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Нападающая сборной России Марина Федорова стала лучшим игроком в пляжном футболе среди женщин в 2018 году. Церемония награждения прошла в Дубае.

– Россиянка Марина Федорова стала обладательницей награды лучшему игроку 2018 года в пляжном футболе среди женщин, – написал официальный Твиттер Российского футбольного союза. – Церемония вручения наград прошла в Дубае. В составе сборной России Марина одержала победу на первом в истории Кубке Европы. Поздравляем Марину Федорову с наградой!

 

Федорова в составе женской сборной России летом стала обладателем кубка Европы. В финале девушки победили Испанию (2:0), а Федорова забила один из мячей.

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