Жорди Бертомеу: "Отбор на Кубок мира-2019 рискует превратиться в фальсификацию"

Президент Евролиги Жорди Бертомеу отметил, что отборочный турнир к Кубку мира 2019 года рискует превратиться в фальсификацию и разочарование для болельщиков, если в матчах не будут задействованы лучшие игроки.

​Игры отборочного турнира к Кубку мира 2019 года намечены на 24 ноября (девятый тур Евролиги пройдет 23 и 24 ноября) и 23 февраля (матчи 23-го тура Евролиги пройдут 22 и 23 февраля). В матчах отборочного турнира гарантированно не примут участие игроки из НБА, вопрос участия игроков Евролиги не решен.

– ФИБА в одностороннем порядке решила организовать эти матчи, заранее понимая, что лучшие игроки не будут доступны в это время, – цитирует "Р-Спорт" Бертомеу. – Игры национальных команды слишком важны для развития баскетбола, нельзя обесценивать их таким образом. В случае неучастия лучших игроков этот отборочный турнир превратится в фальсификацию, обернется большим риском для федераций и разочарованием для болельщиков.

Мы в своем календаре менять ничего точно не будем, мы уже много лет играем в одни и те же даты. Последние пять лет мы предупреждали FIBA об этом, предлагали варианты решения проблемы, но нас не слушали.