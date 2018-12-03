Виталий Фридзон: "Сборной России нужно вернуть должок Чехии"

Капитан сборной России Виталий Фридзон отметил, что команда находится в хорошем настроении после победы над Финляндией в отборочном матче чемпионата мира-2019. В следующей игре россияне сыграют с Чехией, которой в сентябре уступили в гостях (78:80).

– Нам надо выиграть этот матч и вернуть должок Чехии за поражение на последних секундах в сентябрьской встрече, – приводят "Известия" слова Фридзона. – Мы играем дома, при своих болельщиках. Родные стены должны нам помочь. К тому же после победы в Хельсинки мы находимся на подъеме, в команде хорошее настроение.

Чехи приедут к нам сверхмотивированными. Во-первых, у нас еще есть шанс догнать их в турнирной таблице, во-вторых, они захотят реабилитироваться за домашнее поражение от Франции, где они, кстати, показали очень цельную игру, долго шли нос к носу. Легкой прогулки у нас точно не будет, но все ребята готовы к упорной борьбе и будут биться за победу.