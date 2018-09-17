Виталий Фридзон: "Сборная России после перерыва "поплыла" второй раз подряд"

Форвард сборной России Виталий Фридзон после матча отборочного турнира чемпионата мира-2019 над Болгарией (77:73) отметил, что команда не смогла показать стабильной игры. Победа позволила россиянам подняться на третье место в группе К с 12-ю очками.

- Всех с победой. Вы сами видели, какой нервной была игра, - приводит пресс-служба РФБ слова Фридзона. - Вроде бы начали агрессивно, все запланированное получалось. В первой половине играли здорово. А после перерыва "поплыли" во втором матче подряд. В конце третьей четверти дали болгарам "вернуться" в игру, и дальше пошло ни шатко, ни валко. Очень важная игра была, и самое главное - победа, которая дает нам хорошие шансы попасть на Кубок мира. Сделаем выводы и пойдем дальше.