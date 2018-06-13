Швед не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Францией

Защитник "Химок" Алексей Швед не примет участия в двух ближайших матчах сборной России в квалификационном турнире чемпионата мира-2019. Россиянам предстоят матчи со сборными Бельгии и Франции.

Как сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ), причиной своего решения защитник "Химок", ставший самым результативным игроком минувших регулярных чемпионатов Евролиги и Единой лиги ВТБ, назвал усталость после тяжелого сезона и желание отдохнуть.

29 июня Россия сыграет в гостях против Бельгии и 2 июля дома с Францией.