Сергей Карасев: "Победа над Бельгией придаст сборной России уверенности"

Форвард сборной России Сергей Карасев после победы над командой Бельгии (76:69) в матче отборочного турнира чемпионата мира отметил, что команде нужно улучить игру в концовках встреч. Также баскетболист считает, что начало матча не задалось из-за обновленного состава.

– Приятно, что выиграли перед своими болельщиками, но нужно чуть лучше играть в концовках, – цитирует "Р-Спорт" Карасева. – Вели +15 и упустили преимущество. После обидного поражения в Боснии, думаю, эта победа придаст нам уверенности к февральским играм. Посмотрим, какие изменения будут в составе, и какие игроки приедут, но победа и поражение все же лучше, чем два поражения.

Начало не задалось, потому что у нас обновленный состав и ребята немного мандражировали. Перед своими трибунами ведь хочется сыграть даже не на 100, а на 150 процентов. Но за счет самоотдачи и желания смогли перебороть, вернулись в игру, а вторую половину провели на очень хорошем уровне.