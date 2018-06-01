Сергей Базаревич: "Сборная России рассчитывает на своего основного центрового - Мозгова"

Главный тренер сборной России​ Сергей Базаревич рассчитывает на центрового Тимофея Мозгова в матчах квалификации чемпионата мира-2019. Россияне 29 июня в Антверпене сыграют с Бельгией, а 2 июля в Краснодаре с Францией.

– Мы разговаривали с Тимофеем три недели назад, и он подтвердил, что хочет играть за сборную и постарается быть в хорошей форме, – цитируют "Известия" Базаревича. – Он много тренировался в США по окончании сезона и продолжил это после возвращения в Россию. Понятно, что ему будет непросто войти в игровой ритм. В этом сезоне он нечасто выходил на площадку в составе "Бруклина", а, зная Мозгова, могу сказать, что ему нужно определенное время, чтобы набрать игровые кондиции. Сделать это будет непросто. Перед матчами с Бельгией и Францией у нас запланирована всего одна товарищеская игра с Латвией. Тем не менее, мы рассчитываем на своего основного центрового.

Мозгов сыграет с Бельгией и Францией