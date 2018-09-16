Семен Антонов: "Смогли правильно отреагировать на поражение от Чехии"

Форвард сборной России Семен Антонов отметил, что игроки национальной команды смогли продемонстрировать во втором матче второго отборочного этапа квалификационного турнира чемпионата мира-2019 против Болгарии (77:73) все задуманное, особенно в защите.

- Мы понимали, что сборная Болгарии - серьезный соперник. Ранее они обыграли команду Франции, а большую часть матча действовали первым номером, - цитирует ТАСС Антонова. - Но мы смогли правильно отреагировать на наше поражение от чешской сборной. В Европе все научились играть в баскетбол - слабых команд нет.

Главное, что мы смогли победить, уходим с хорошим настроением до ноябрьских матчей. У нас все в этой игре получалось, 73 очка - хороший показатель в защите.