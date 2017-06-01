Россия - в числе кандидатов на проведение чемпионата мира 2023 года

Международная федерация баскетбола (ФИБА) утвердила список кандидатов на проведение чемпионата мира 2023 года, информирует официальный сайт организации. Россия и Турция поборются за это право по одиночной заявке. Япония, Индонезия и Филиппины подали совместную заявку. Также на проведение турнира по совместной заявке будут претендовать Аргентина с Уругваем.

Другие страны до конца августа могут подать заявку, чтобы присоединиться к уже названным кандидатам. Хозяин чемпионата мира будет объявлен на заседании совета организации по итогам года.