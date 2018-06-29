Россия победила Бельгию и вышла во второй раунд квалификации Кубка мира-2019

Сборная России обыграла команду Бельгии в квалификации Кубка мира-2019 со счетом 84:66. Встреча прошла в Антверпене.

Самыми результативными в составе российской команды стали Дмитрий Хвостов и Тимофей Мозгов, набравшие по 14 очков. У Бельгии по 15 очков набрали Сэм ван Россом и Халид Бухишу.

В следующем матче Россия, досрочно вышедшая во второй этап отбора на ЧМ-2019, сыграет с Францией (2 июля в Краснодаре).

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1-й раунд

Группа E

Бельгия - Россия - 66:84 (23:20, 24:25, 14:22, 5:17)