Павел Колобков: "Россия имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2023"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Россия имеет хорошие шансы принять чемпионат мира по баскетболу 2023 года.

Ранее межведомственная комиссия по организации и проведению международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 12 апреля одобрила предложение РФБ подать заявку на проведение в стране мужского Кубка мира по баскетболу в 2023 году.

- Я считаю, что у нас хорошие шансы на проведение чемпионата мира по баскетболу в 2023 году. Мы обеспечим полное гостеприимство, отличную организацию. Никогда в России турниры подобного уровня не проводились, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова.

Напомним, сегодня специальная сессия "Спорт – пространство доверия" проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге.