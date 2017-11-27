Павел Астахов: "Рано говорить, что Швед сыграет за сборную России в феврале"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов отметил, что сборная России обязана обыгрывать Бельгию в сегодняшней игре. Астахов также добавил, что неизвестно, сыграет ли защитник подмосковного клуба Алексей Швед за национальную команду в феврале в матчах отборочного турнира Кубка мира-2019.

– Рано говорить, что Швед сыграет за сборную в феврале, – цитирует "Р-Спорт" Астахова. – Февраль придет – и будем решать. Сейчас, считаю, что нам удалось найти компромисс, при котором несильно пострадал клуб, и несильно пострадала сборная. Считаю, сборная России была обязана выигрывать в Сараево и сегодня обязана обыгрывать Бельгию. Дальше посмотрим, никто не знает, что будет в феврале.