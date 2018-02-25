Кириленко - о матче с Боснией и Герцеговиной: "Решили все вопросы о победителе задолго до финальной сирены"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поблагодарил пермских болельщиков, который посетили победный матч сборной России против Боснии и Герцеговины (70:53) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2019. Глава организации отметил, что первая половина игры была очень ровной.

- Поздравляю всех с заслуженной победой! Хочу отдать должное городу Перми и многочисленным болельщикам, которые заполнили трибуны – они весь матч гнали сборную России вперед, - цитирует официальный сайт РФБ Кириленко. - Первая половина получилась очень ровной. Наша команда проиграла борьбу за подбор, игроки не попадали штрафные. Но сумасшедшая самоотдача не могла в итоге не сказаться. Мы очень дисциплинированно отыграли в защите третью четверть и переломили ход матча, решив все вопросы о победителе задолго до финальной сирены.