Белоруссия обыграла Словению с разницей в 1 очко

Сборная Белоруссии обыграла действующих чемпионов Европы Словению (93:92) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019. Самым результативным игроком встречи стал словенец Яка Блажич, набравший 27 очков. У белоруссов точнее всех был Девон Саддлер (25).

Эта победа стала для Белоруссии первой в группе. Словенцы, в свою очередь, потерпели второе поражение в четырех играх.

В параллельных матчах Украина обыграла Швецию (77:66), Литва разгромила Косово (106:50), а Румыния крупно уступила Италии (50:101).

Чемпионат мира

Мужчины

Отборочный турнир

Европа

1-й раунд

Группа A

Белоруссия - Словения - 93:92 (26:24, 20:23, 29:27, 18:18)

Группа B

Украина - Швеция - 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)

Группа C

Литва - Косово - 106:50 (28:19, 20:8, 26:12, 32:11)

Группа D

Румыния - Италия - 50:101 (12:35, 13:12, 11:29, 14:25).