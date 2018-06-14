Андрей Кириленко: "Не будем подвергать Шведа санкциям"

Президент российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил, что защитник "Химок"​ Алексей Швед не будет наказан за отказ приезжать в расположение сборной России​. Причинами отсутствия игрока стали усталость после тяжелого сезона и желание отдохнуть.

– Изначально мы направляли Шведу приглашение в сборную, – цитирует пресс-служба РФБ Кириленко. – Разговаривали лично, но он принял такое решение, ответив отказом. Я уже неоднократно говорил о нынешней политике РФБ: если кто-то не может играть, морально или физически не готов выступать за сборную, мы не будем подвергать его санкциям. Каждый должен сам определить для себя, насколько он готов помогать национальной команде.

Не хочу умалять навыков, способностей и заслуг Шведа. Он действительно провел прекрасный клубный сезон. Однако обстоятельства сложились таким образом, что сегодня он не с нами.

Тем не менее, у нас есть достаточно игроков, на которых мы рассчитываем. И очень благодарны им за время и силы, которые они отдадут в двух матчах этого отборочного цикла.

Швед не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Францией из-за усталости