Виктор Хряпа: "Буду ждать предложения от ЦСКА"

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа после победы в Единой лиге ВТБ отметил, что не собирается завершать карьеру. Он также добавил, что будет ждать нового контрактного предложения от армейцев.

34-летний игрок выступает за красно-синих с 2008 года, он также провел в ЦСКА два сезона с 2002 по 2004 год.

- Точно могу сказать, что планов завершать карьеру нет, я готов играть дальше, - приводит "Р-Спорт" слова Хряпы. - Сейчас буду ждать предложения от ЦСКА. Контракты истекли у многих игроков, такая ситуация не только у меня, так что сейчас горячая пора для нашего руководства, у них много работы.

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