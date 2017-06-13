ЦСКА в шестой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ

ЦСКА на выезде обыграл "Химки" (95:72) в третьем матче финала Единой лиги ВТБ. Армейцы всухую выиграли серию и в седьмой раз в своей истории стали победителями этого турнира. Красно-синие побеждали в шести последних розыгрышах Лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Финал

Третий матч

"Химки" – ЦСКА – 72:95 (12:34, 22:22, 18:23, 20:16)

Х: Швед (17), Роулэнд (13 + 7 передач), Соколов (13 + 7 подборов).

Ц: Де Коло (20), Хиггинс (18), Джексон (14).

Счет в серии: 0-3.