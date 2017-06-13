21:19 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

ЦСКА в шестой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ

ЦСКА защитил титул чемпионов Единой лиги ВТБ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
ЦСКА защитил титул чемпионов Единой лиги ВТБ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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ЦСКА на выезде обыграл "Химки" (95:72) в третьем матче финала Единой лиги ВТБ. Армейцы всухую выиграли серию и в седьмой раз в своей истории стали победителями этого турнира. Красно-синие побеждали в шести последних розыгрышах Лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Финал

Третий матч

"Химки" – ЦСКА – 72:95 (12:34, 22:22, 18:23, 20:16)

Х: Швед (17), Роулэнд (13 + 7 передач), Соколов (13 + 7 подборов).

Ц: Де Коло (20), Хиггинс (18), Джексон (14).

Счет в серии: 0-3.

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (11)
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FINIX

Отсутствие внутренней конкуренции негативно сказывается на европейских выступлениях ЦСКА. так и будут ставить рекорды по выходу в финал четырёх, а побед в них будет с гулькин нос.

22:41

foreverCSKAforever

С победой, армейцы!!!

22:30

yurkela84

цска это наш голден стэйт!!!!!

22:04

bond1951

как не хвалят спам аЦСКА везде ЛУЧШИЙ.........................

22:03

zoostation

ЦСКА пора в лигу НБА вступать и там играть.

22:00

30 лет за ЦСКА!

Лекс - А кто виноват? Вкладывайте бабки в баскетбол, и будет интрига.

21:53

Helicopter

Сопротивление замечено не было. Лучшее выражение в мире- ЦСКА ЧЕМПИОН!!!

21:53

Электросталец

как-то дежурно, с победой! химчане не тянут, устали от Зенита, но скорей уже переросли армейцы чемп!

21:48

Carlos_Valderrama

Поздравляем! Но интрига, хотя бы в паре матчей, и особенно в финале, должна быть. Без неё скучно и неинтересно.

21:37

marksan

Мои поздравления! Молодцы!

21:35

Лекс

совсем как то легко финал прошел, полное доминирование, есть ЦСКА и все остальные, к сожалению отсутствие борьбы не идет на пользу.

21:31