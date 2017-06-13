ЦСКА в шестой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ

ЦСКА на выезде обыграл "Химки" (95:72) в третьем матче финала Единой лиги ВТБ. Армейцы всухую выиграли серию и в седьмой раз в своей истории стали победителями этого турнира. Красно-синие побеждали в шести последних розыгрышах Лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ
Финал
Третий матч
"Химки" – ЦСКА – 72:95 (12:34, 22:22, 18:23, 20:16)
Х: Швед (17), Роулэнд (13 + 7 передач), Соколов (13 + 7 подборов).
Ц: Де Коло (20), Хиггинс (18), Джексон (14).
Счет в серии: 0-3.
Full Court Assist 🔥 @MilosTeodosic4 #VTBFinals pic.twitter.com/cYx3tOavYm– VTB United League (@VTBUL) 13 июня 2017 г.
FINIX
Отсутствие внутренней конкуренции негативно сказывается на европейских выступлениях ЦСКА. так и будут ставить рекорды по выходу в финал четырёх, а побед в них будет с гулькин нос.
22:41
foreverCSKAforever
С победой, армейцы!!!
22:30
yurkela84
цска это наш голден стэйт!!!!!
22:04
bond1951
как не хвалят спам аЦСКА везде ЛУЧШИЙ.........................
22:03
zoostation
ЦСКА пора в лигу НБА вступать и там играть.
22:00
30 лет за ЦСКА!
Лекс - А кто виноват? Вкладывайте бабки в баскетбол, и будет интрига.
21:53
Helicopter
Сопротивление замечено не было. Лучшее выражение в мире- ЦСКА ЧЕМПИОН!!!
21:53
Электросталец
как-то дежурно, с победой! химчане не тянут, устали от Зенита, но скорей уже переросли армейцы чемп!
21:48
Carlos_Valderrama
Поздравляем! Но интрига, хотя бы в паре матчей, и особенно в финале, должна быть. Без неё скучно и неинтересно.
21:37
marksan
Мои поздравления! Молодцы!
21:35
Лекс
совсем как то легко финал прошел, полное доминирование, есть ЦСКА и все остальные, к сожалению отсутствие борьбы не идет на пользу.
21:31