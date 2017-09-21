Сергей Тараканов: "На Кубок Гомельского все едут с удовольствием"

Олимпийский чемпион, председатель Совета ветеранов баскетбольного ЦСКА Сергей Тараканов считает, что 10-й Кубок Гомельского, который пройдет в Москве на будущей неделе, будет интересен и болельщикам, и специалистам. По его мнению, зрителям должно быть интересно посмотреть на "Химки", которые в новом сезоне выступят в Евролиге.

– Александр Яковлевич – это баскетбольный папа как для меня, так и для ЦСКА, – напомнил Тараканов. – Хорошо, что такой турнир есть, и с таким составом участников. ЦСКА традиционно силен, и играет дома. И "Панатинаикос", и "Дарюшафака" – не мальчики для битья. Они в прошлом сезоне играли в Евролиге, и выглядели прилично, пробились в плей-офф. А "Химки" – будущий участник Евролиги, так что будет интересно. И болельщикам, и специалистам. Посмотреть на обновлённые команды, за новичками.

Хочу сказать спасибо всем организаторам турнира. Ведь с финансовой точки зрения это не рядовое событие. Сейчас во всем мире экономят, но на Кубок Гомельского все едут с удовольствием – перед важным сезоном не так много стартов, где так хорошо все организовано. (Антон БАБОШИН)