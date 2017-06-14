Сергей Моня: "Перед "Химками" стояла цель попасть в Евролигу, и мы ее добились"

Капитан "Химок" Сергей Моня отметил, что в команда уступила ЦСКА (0-3) в третьем матче финала Единой лиги ВТБ во всех компонентах игры. По его словам, несмотря на это, химчане добились своей цели на сезон - вышли в Евролигу.

- Сегодня у нас ничего не получались, уступили сопернику во всех игровых компонентах, поэтому игра была сделана в первой половине, - приводит пресс-служба "Химок" слова Мони. - Перед нами стояла цель попасть в Евролигу, и мы ее добились. Как оценю этот сезон для себя? Самый тяжелый сезон в моей карьере, поэтому ощущения двоякие.

Рад, что вышли в Евролигу, все ребята отдали много сил в тренировочном процессе, на сборах, все выложились до конца и показали, что могли. Наверное, второе место на данный момент – наш реальный результат. Спасибо большое нашим болельщикам, которые, несмотря на такой крупный счет, поддерживали команду. Отдельное спасибо за поддержку в Питере. Поздравляю всех ребят с окончанием сезона, все старались. Желаю всем хорошего отдыха.