Сергей Базаревич: "ЦСКА находится в легком кризисе"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Локомотивом" (79:90) выразил мнение, что армейцы находятся в легком кризисе. Ранее красно-синие уступили "Барселоне" в Евролиге.

– ЦСКА находится в легком кризисе, – приводит ТАСС слова Базаревича. – По игрокам сборной, которые выходили на паркет в матче, сказать могу, что они играют так, как их просят тренеры команд.

Пожелания на новый год? Хотелось бы, чтобы в новом году игроки сборной были здоровы, побеждали и в своих клубах выходили на ведущие роли.

Это случилось с ЦСКА впервые в истории Единой лиги ВТБ