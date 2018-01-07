Это случилось с ЦСКА впервые в истории Единой лиги ВТБ

В воскресенье ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ потерпел первое поражение, уступив "Локомотиву" (79:90).
Как информирует пресс-служба лиги, впервые в истории турнира ЦСКА ни разу не вел в счете по ходу встречи.
Напомним, что Единая лига ВТБ основана в 2008 году. ЦСКА выигрывал чемпионское звание восемь раз из девяти.
"Локомотив": "Просто еще одна победа? Нет! Прихлопнули ЦСКА! Это кайф"
Дополнительная информация
http://www.vtb-league.com/ru/news/lokomotiv-vstal-na-puti-tsska/
AloneStranger
Так рекорд не в том, что весь матч уступала, а в том, что до этого за _9_сезонов_ ЦСКА во всех матчах хоть немного, но в счете вел.
02:32
spetrov
ЦСКА проигрывал 12:15. С другой стороны, тоже нашли рекордное достижение - команда, проиграв матч, проигрывала его с самого начала. :) Вы так до мышей скоро дойдете, СЭ. :) С праздниками вас. :)
00:34
Andrewxyz
ЦСКА вел 14:13 !!! Так что удаляйте новость.
23:01 7 января