Это случилось с ЦСКА впервые в истории Единой лиги ВТБ

В воскресенье ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ потерпел первое поражение, уступив "Локомотиву" (79:90).

Как информирует пресс-служба лиги, впервые в истории турнира ЦСКА ни разу не вел в счете по ходу встречи.

Напомним, что Единая лига ВТБ основана в 2008 году. ЦСКА выигрывал чемпионское звание восемь раз из девяти.

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