Определились участники конкурса трехочковых Матча звезд Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ на своем официальном сайте представила баскетболистов, которые будут участвовать в конкурсе трехочковых бросков в Матче звезд. Шоу состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля.
Участниками конкурса станут Серхио Родигес (ЦСКА), Райан Брокхофф ("Локомотив"), Кайл Курич ("Зенит"), Александр Кудрявцев ("Цмоки-Минск"), Бранко Миркович ("Калев") и Кристап Яниченокс (ВЭФ).
Дополнительная информация
http://www.vtb-league.com/ru/news/rodriges-brokhoff-kurich-kudryavtsev-mirkovich-i-yanichenoks-uchastniki-konkursa-trehochkovyh/
- ЦСКА (Баскетбол)
- Зенит СПб (баскетбол)
- Локомотив Кд (баскетбол)
- ВЭФ
- Калев
- Александр Кудрявцев
- Цмоки-Минск
- Серхио Родригес-Гомес