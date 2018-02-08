15:50 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Определились участники конкурса трехочковых Матча звезд Единой лиги ВТБ


Единая лига ВТБ на своем официальном сайте представила баскетболистов, которые будут участвовать в конкурсе трехочковых бросков в Матче звезд. Шоу состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля.

Участниками конкурса станут Серхио Родигес (ЦСКА), Райан Брокхофф ("Локомотив"), Кайл Курич ("Зенит"), Александр Кудрявцев ("Цмоки-Минск"), Бранко Миркович ("Калев") и Кристап Яниченокс (ВЭФ).

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/rodriges-brokhoff-kurich-kudryavtsev-mirkovich-i-yanichenoks-uchastniki-konkursa-trehochkovyh/

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