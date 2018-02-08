Определились участники конкурса трехочковых Матча звезд Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ на своем официальном сайте представила баскетболистов, которые будут участвовать в конкурсе трехочковых бросков в Матче звезд. Шоу состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля.

Участниками конкурса станут Серхио Родигес (ЦСКА), Райан Брокхофф ("Локомотив"), Кайл Курич ("Зенит"), Александр Кудрявцев ("Цмоки-Минск"), Бранко Миркович ("Калев") и Кристап Яниченокс (ВЭФ).