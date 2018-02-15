Форвард "Нижнего Новгорода" набрал 49 очков и установил новый рекорд Единой лиги ВТБ

"Нижний Новгород" обыграл "Калев" (103:97 ОТ) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этой встрече форвард "НН" Стеван Еловац установил новый рекорд чемпионата. На его счету – 49 очков. За 41 минуту на паркете серб реализовал 14 из 22 с игры и 15 из 17 с линии, также в его активе также 15 подборов
Предыдущий рекорд принадлежал защитнику УНИКСа Киту Лэнгфорду, который в прошлом сезоне набрал 42 очка в матче с "Цмоки-Минском".
Этот парень прилетел с другой планеты? 👽🚀– BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) 15 февраля 2018 г.
В матче с @BC_Kalev (103:97) Стеван Еловац набрал 49 очков (66% - 2-очковых, 60% - 3-очковых, 88% штрафных), сделал 15 подборов, эффективность - 55.
Это новый рекорд @VTBUL 😱 pic.twitter.com/GTlC7E7g80