Форвард "Нижнего Новгорода" набрал 49 очков и установил новый рекорд Единой лиги ВТБ

"Нижний Новгород" обыграл "Калев" (103:97 ОТ) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этой встрече форвард "НН" Стеван Еловац установил новый рекорд чемпионата. На его счету – 49 очков. За 41 минуту на паркете серб реализовал 14 из 22 с игры и 15 из 17 с линии, также в его активе также 15 подборов

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику УНИКСа Киту Лэнгфорду, который в прошлом сезоне набрал 42 очка в матче с "Цмоки-Минском".