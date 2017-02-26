Евгений Пашутин: "Играть в Москве всегда сложно, ведь ЦСКА – лидер европейского баскетбола"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА (88:92) в матче Единой лиги ВТБ заявил, что его подопечные достойно выглядели в этой встречи и оказали активное сопротивление лидерам соперника. Армейцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата, а казанский клуб идет на пятой строчке.

– Играть в Москве всегда сложно, ведь ЦСКА – лидер европейского баскетбола, который обладает сбалансированным составом, со всеми лидерами в строю, – цитирует сайт лиги Пашутина. – Они сегодня показали свою силу, особенно в защите. Считаю, мы выглядели достойно. Нашей задачей было не дать сопернику разбежаться, не позволить идти в проходы со скидками, побороться за процент попаданий.

В принципе, на периметре с задачей справились, не дали разбросаться лидерам ЦСКА, оказывали активное сопротивление. При этом проиграли подбор, особенно после дальних отскоков. Исправили ситуацию только тогда, когда играли сдвоенным центром, с Параховским и Уильямсом. Хочу отметить всех. Игра была достойная. Надо подойти к плей-офф с таким же настроением.