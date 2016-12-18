19:25 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Димитрис Итудис: "ЦСКА обыграл "Химки" благодаря концентрации"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над "Химками" (95:79) отметил высокую концентрацию игроков, несмотря на плотный игровой график. По словам специалиста, команда позволила сопернику совершить много подборов на своем щите.

– Очевидно, мы были лучше сегодня, – сказал Итудис. – Хочу поздравить свою команду. Несмотря на недавнюю игру с "Барселоной", после которой прошло менее 40 часов, сегодня мы были собраны и сконцентрированы. Возможно, наша игра была не идеальна, но этого хватило для победы. Мы позволили сопернику много подобрать на нашем щите, но армейцы отлично бросали. Плюс ко всему, у нас была скорость. (Борис КРИВИН)

 

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