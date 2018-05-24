ЦСКА повел в серии 1/4 финала Единой лиги с ВЭФ

ЦСКА в первом матче четвертьфинала Единой Лиги ВТБ разгромил ВЭФ со счетом 112:83.

Самыми результативными в составе армейцев стали Нандо Де Коло и Уилл Клайберн, набравшие по 15 очков. У рижан Каспарс Берзиньш набрал 20 очков.

Второй матч серии до трех побед пройдет 27 мая на паркете ЦСКА.

Лига ВТБ

1/4 финала

Первый матч

ВЭФ (Рига) - ЦСКА (Москва) - 83:112 (25:28, 20:29, 18:26, 20:29)

Счет в серии: 0-1