21:53 24 мая | Баскетбол — Единая лига ВТБ

ЦСКА повел в серии 1/4 финала Единой лиги с ВЭФ

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ЦСКА в первом матче четвертьфинала Единой Лиги ВТБ разгромил ВЭФ со счетом 112:83.

Самыми результативными в составе армейцев стали Нандо Де Коло и Уилл Клайберн, набравшие по 15 очков. У рижан Каспарс Берзиньш набрал 20 очков.

Второй матч серии до трех побед пройдет 27 мая на паркете ЦСКА.

Лига ВТБ

1/4 финала

Первый матч

ВЭФ (Рига) - ЦСКА (Москва) - 83:112 (25:28, 20:29, 18:26, 20:29)

Счет в серии: 0-1

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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kltarasov

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00:00

diskmen

После того как продули Евролигу даже хвалить не хочится.

23:06 24 мая

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