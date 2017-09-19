Уличная атлетика при поддержке Datsun
16:53 | Баскетбол — Россия

Все мужские резервные сборные получили неудовлетворительные оценки


Тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) поставил неудовлетворительные оценки всем мужским резервным сборным России, информирует официальный сайт РФБ. Заседание тренерского совета РФБ прошло в "Доме баскетбола". На заседании были заслушаны отчеты старших тренеров о выступлении резервных сборных на первенствах Европы – Захара Пашутина (U20), Игоря Грачева (U18) и Александра Антипова (U16).

Сборная России для игроков не старше 20 лет не смогла вернуться в дивизион А, проиграв решающий матч команде Великобритании и финишировав четвертой. Команда до 18 лет заняла девятое место, а российские баскетболисты не старше 16 лет заняли последнее 16-е место и отправились в дивизион В.

Вторым вопросом было обсуждение кандидатуры старшего тренера сборной для игроков до 16 лет, которой в начале ноября предстоит выступление на российско-китайских играх. Для участия в данных играх члены тренерского совета рекомендовали назначить исполняющим обязанности старшего тренера Андрея Шигина, а его помощником Виктора Шведа. Только после этого турнира будут заслушаны кандидаты на должность старшего тренера U16 на 2018 год.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2017/09/19/vse-muzhskie-rezervnye-sbornye-poluchili-neudovletvoritelnye-otsenki/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий