Все мужские резервные сборные получили неудовлетворительные оценки

Тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) поставил неудовлетворительные оценки всем мужским резервным сборным России, информирует официальный сайт РФБ. Заседание тренерского совета РФБ прошло в "Доме баскетбола". На заседании были заслушаны отчеты старших тренеров о выступлении резервных сборных на первенствах Европы – Захара Пашутина (U20), Игоря Грачева (U18) и Александра Антипова (U16).

Сборная России для игроков не старше 20 лет не смогла вернуться в дивизион А, проиграв решающий матч команде Великобритании и финишировав четвертой. Команда до 18 лет заняла девятое место, а российские баскетболисты не старше 16 лет заняли последнее 16-е место и отправились в дивизион В.

Вторым вопросом было обсуждение кандидатуры старшего тренера сборной для игроков до 16 лет, которой в начале ноября предстоит выступление на российско-китайских играх. Для участия в данных играх члены тренерского совета рекомендовали назначить исполняющим обязанности старшего тренера Андрея Шигина, а его помощником Виктора Шведа. Только после этого турнира будут заслушаны кандидаты на должность старшего тренера U16 на 2018 год.