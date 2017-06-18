СМИ: ЦСКА предложил Теодосичу 34 миллиона долларов на пять лет

ЦСКА не хочет отпускать защитника Милоша Теодосича, утверждает The New York Post. Армейцы готовы предложить 30-летнему игроку около 33,9 миллиона долларов на пять лет.

По окончании сезона ЦСКА хотел предложить сербу трехлетний контракт на 13,5 миллиона долларов. По информации инсайдера Дэвида Пича, сам Теодосич рассчитывает подписать соглашение на три года и получать 25-30 миллионов долларов.

Президент армейцев Андрей Ватунин отметил, что клуб не сможет соперничать с командой НБА, если она сделает предложение Теодосичу.

По данным различных СМИ, интерес к игроку за океаном проявляют "Майами", "Бруклин" и "Сакраменто". Теодосич выступает за ЦСКА с 2011 года и вместе с клубом выиграл Евролигу, шесть титулов чемпиона России, трижды входил в первую символическую сборную Евролиги. В нынешнем сезоне на его счету 29 матчей в Евролиге, за которые он в среднем набирал 16,1 очка и делал 6,8 передачи, а также 21 игра в Единой лиге, где его показатели составляли 11,3 очка и 6 передач.

ЦСКА: После битвы за титул - битва за Теодосича