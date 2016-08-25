Скончалась Нина Еремина

Знаменитая советская баскетболистка, спортивный комментатор и телевизионная ведущая Нина Еремина скончалась в возрасте 82 лет, информирует телеканала "РЕН ТВ". В последние дни она находилась на даче в Подмосковье. Прибывшие на вызов супруга Ереминой медики сообщили, что смерть наступила от естественных причин. По словам родных, Нина Еремина, как все пожилые люди, чувствовала различные недомогания, однако каких-то серьезных недугов у нее не было. Ее похоронят завтра на Хованском кладбище столицы.
Еремина начала свою карьеру в команде "Динамо" в возрасте 16 лет. В 1959 году именно она забросила победный мяч за три секунды до конца матча со сборной Болгарии, который принес команде СССР золото чемпионата мира. Еремина – 4-кратная чемпионка Советского Союза, 2-кратная чемпионка Европы по баскетболу.
В 1961 году Еремина провела свой первый радиоэфир в качестве спортивного комментатора. Нина Алексеевна вела репортажи с четырех летних Олимпиад, в которых участвовали советские баскетболисты. В течение 18 лет она комментировала спортивные новости в программе "Время" на Первом канале. После этого вела передачу "Спорт-Курьер" на "РЕН ТВ". В 2000 году Нина Еремина исполнила роль самой себя в фильме Владимира Меньшова "Зависть богов".
Дополнительная информация
http://ren.tv/novosti/2016-08-25/skonchalas-znamenitaya-chempionka-po-basketbolu-eks-vedushchaya-ren-tv-i
oleg.bob
Светлая память. Замечательный был человек!
16:00 25 августа
Esperanza60
Пусть земля ей будет пухом! Классным была комментатором. Именно она комментировала тот легендарный матч баскетбольных сборных СССР и США на Олимпиаде в Мюнхене (1972), когда наши впервые в истории вида спорта лишили американцев "золота". И те три секунды и тот бросок Александра Белова после паса Ивана Едешко. Разве такое забывается!? Ну и комментарий ее был суперпрофессиональным. Будем поминить!
15:58 25 августа
spetrov
Земля пухом. Комментатор была отличный. В качестве спортсменки не застал.
15:44 25 августа
djavdet
Толковый был комментатор, немного юмора и иронии не хватало,но тогда были другие порядки. Светлую память о себе оставила.
15:02 25 августа
Contr
Уходят легенды...
14:39 25 августа
ЮКИ
Вечная Память...
13:59 25 августа
AZ
Светлая память, земля пухом....
13:52 25 августа
GeneralN
Жаль.. Легенда..
13:51 25 августа