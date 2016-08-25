Скончалась Нина Еремина

Знаменитая советская баскетболистка, спортивный комментатор и телевизионная ведущая Нина Еремина скончалась в возрасте 82 лет, информирует телеканала "РЕН ТВ". В последние дни она находилась на даче в Подмосковье. Прибывшие на вызов супруга Ереминой медики сообщили, что смерть наступила от естественных причин. По словам родных, Нина Еремина, как все пожилые люди, чувствовала различные недомогания, однако каких-то серьезных недугов у нее не было. Ее похоронят завтра на Хованском кладбище столицы.

Еремина начала свою карьеру в команде "Динамо" в возрасте 16 лет. В 1959 году именно она забросила победный мяч за три секунды до конца матча со сборной Болгарии, который принес команде СССР золото чемпионата мира. Еремина – 4-кратная чемпионка Советского Союза, 2-кратная чемпионка Европы по баскетболу.

В 1961 году Еремина провела свой первый радиоэфир в качестве спортивного комментатора. Нина Алексеевна вела репортажи с четырех летних Олимпиад, в которых участвовали советские баскетболисты. В течение 18 лет она комментировала спортивные новости в программе "Время" на Первом канале. После этого вела передачу "Спорт-Курьер" на "РЕН ТВ". В 2000 году Нина Еремина исполнила роль самой себя в фильме Владимира Меньшова "Зависть богов".