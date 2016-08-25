13:31 25 августа | БАСКЕТБОЛ — Россия

Скончалась Нина Еремина

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Знаменитая советская баскетболистка, спортивный комментатор и телевизионная ведущая Нина Еремина скончалась в возрасте 82 лет, информирует телеканала "РЕН ТВ". В последние дни она находилась на даче в Подмосковье. Прибывшие на вызов супруга Ереминой медики сообщили, что смерть наступила от естественных причин. По словам родных, Нина Еремина, как все пожилые люди, чувствовала различные недомогания, однако каких-то серьезных недугов у нее не было. Ее похоронят завтра на Хованском кладбище столицы. 

Еремина начала свою карьеру в команде "Динамо" в возрасте 16 лет. В 1959 году именно она забросила победный мяч за три секунды до конца матча со сборной Болгарии, который принес команде СССР золото чемпионата мира. Еремина – 4-кратная чемпионка Советского Союза, 2-кратная чемпионка Европы по баскетболу. 

В 1961 году Еремина провела свой первый радиоэфир в качестве спортивного комментатора. Нина Алексеевна вела репортажи с четырех летних Олимпиад, в которых участвовали советские баскетболисты. В течение 18 лет она комментировала спортивные новости в программе "Время" на Первом канале. После этого вела передачу "Спорт-Курьер" на "РЕН ТВ". В 2000 году Нина Еремина исполнила роль самой себя в фильме Владимира Меньшова "Зависть богов".

Дополнительная информация

http://ren.tv/novosti/2016-08-25/skonchalas-znamenitaya-chempionka-po-basketbolu-eks-vedushchaya-ren-tv-i

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КОММЕНТАРИИ (8)
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oleg.bob

Светлая память. Замечательный был человек!

16:00 25 августа

Esperanza60

Пусть земля ей будет пухом! Классным была комментатором. Именно она комментировала тот легендарный матч баскетбольных сборных СССР и США на Олимпиаде в Мюнхене (1972), когда наши впервые в истории вида спорта лишили американцев "золота". И те три секунды и тот бросок Александра Белова после паса Ивана Едешко. Разве такое забывается!? Ну и комментарий ее был суперпрофессиональным. Будем поминить!

15:58 25 августа

spetrov

Земля пухом. Комментатор была отличный. В качестве спортсменки не застал.

15:44 25 августа

djavdet

Толковый был комментатор, немного юмора и иронии не хватало,но тогда были другие порядки. Светлую память о себе оставила.

15:02 25 августа

Contr

Уходят легенды...

14:39 25 августа

ЮКИ

Вечная Память...

13:59 25 августа

AZ

Светлая память, земля пухом....

13:52 25 августа

GeneralN

Жаль.. Легенда..

13:51 25 августа

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