Сергей Быков: "В последние годы я готовил себя к роли тренера"

Тренер сборной России Сергей Быков рассказал, почему принял решение завершить игровую карьеру и стать наставником. По его словам, он уже не мог выдерживать темп профессионального спортсмена.

– Я редко о чем жалею. Безусловно, я в неплохой форме, но одно дело играть в товарищеских матчах, что происходит регулярно, а другое – двухразовые тренировки на протяжении сезона, – цитируют Быкова "Известия". – Мои многочисленные болячки не позволили бы выдерживать такой темп. Могу сказать, что летом 2017 года я вёл переговоры с хорошими командами, но не смог с ними договориться и решил, что закончу. А ехать в клуб, который не ставит перед собой высоких целей, нет смысла.

В последние годы я готовил себя к роли тренера, поэтому, когда Сергей Базаревич предоставил мне такую возможность, я решил: пора. Всегда думал, что я тренером не буду. Считал это неблагодарной работой, к тому же не понимал, в чем ее интерес. Желание стать им во мне зародили Дэвид Блатт, Андреа Тринкьери и Божидар Малкович. Все трое говорили, что у меня получится стать хорошим тренером, если я этого захочу. И уже в последние годы карьеры я рассматривал игру своей команды не только как игрок, но и как наставник. У меня появилось много вопросов, на которые я не находил ответа. Это вызвало заинтересованность. Так я и определил своё будущее.