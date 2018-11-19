Сергей Базаревич: "Боломбой должен нам помочь"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич приветствует натурализацию Джоэла Боломбоя и уверен, что центровой поможет национальной команде в отборочном турнире к Кубку мира 2019 года.

12 ноября Боломбой получил российское гражданство. Форвард ЦСКА является уроженцем Донецка, его мать - украинка, отец - конголезец. С четырехлетнего возраста он проживал в США. Боломбой вошел в состав сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира Кубка мира 2019 года с командами Финляндии и Чехии.

- Мое мнение, что в сборной должны быть игроки, воспитанные здесь, - цитирует ТАСС Базаревича. - Но так как у нас очевидный недостаток игроков и есть возможность натурализовать баскетболиста с русскими корнями, то мы приветствуем это. Игрок такого уровня должен нам помочь.

Он безусловный кандидат в сборную, и уже в понедельник все проблемы с его документами и бумагами должны быть решены. У FIBA произошла какая-то заминка.